Священнослужителі села Оленівка, що на Чернігівщині, вимагають від влади припинити розпалювання релігійної ворожнечі.

На зборах села та парафії члени церковної громади одностайно підтримали єпархію УПЦ. Утім, районна влада самостійно ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України.

Наступного дня група невідомих чоловіків увірвалася до храму та захопила його. Священики разом з громадою звернулися до влади з проханням припинити свавілля і склали звернення проти переходу до ПЦУ.

"Місцева влада запевнила в церкві, що на зборах села не будуть виносити церковні питання. Але наступного дня за підтримки районної влади рішенням села без присутності церковної громади було ухвалено рішення про перехід нашої громади до новоствореної конфесії.

Звертаємось до влади припинити такі дії - розпалювання релігійної ворожнечі. Ми закликаємо держслужбовців , представників влади, щоб вони не застосовували насильницькі дії. Тому що ми не просто маємо вікову традицію, де церковна громада, ми відновили не один храм, побудували десяток храмів і тому сьогодні - ми дуже просимо владу, щоб нас почула вся Україна. Ми хочемо, щоб припинили ці дії", - наголосив Протоієрей Іоанн Олинчук, благочинний Борзнянського благочиння Ніжинської єпархії УПЦ.