18 января, около 04.00, на трассу Мукачево - Рогатин на Закарпатье сошла снежная лавина. В результате этого дорога полностью перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Снежная лавина с мокрым снегом сошла в районе села Деловое. В результате этого движение по трассе было полностью перекрыто. На момент схождения лавины на этом участке дороги машин и пешеходов не было. Никто не пострадал. По данным ГосЧС в Закарпатской области сошло 300 кубометров снега, протяжностью около 30 м и высотой 1,5 м.

Спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой выехали на место схождения лавины и расчищают дорогу. По состоянию на 08:30 снег частично расчистили.

Движение машин пока осуществляется по одной полосе. В ближайшее время планируют полностью расчистить дорогу и возобновить движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Карпатах потерялись туристы.