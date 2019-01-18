На Закарпатье лавина сошла прямо на трассу [ Редактировать ]
18 января, около 04.00, на трассу Мукачево - Рогатин на Закарпатье сошла снежная лавина. В результате этого дорога полностью перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Снежная лавина с мокрым снегом сошла в районе села Деловое. В результате этого движение по трассе было полностью перекрыто. На момент схождения лавины на этом участке дороги машин и пешеходов не было. Никто не пострадал. По данным ГосЧС в Закарпатской области сошло 300 кубометров снега, протяжностью около 30 м и высотой 1,5 м.
Спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой выехали на место схождения лавины и расчищают дорогу. По состоянию на 08:30 снег частично расчистили.
Движение машин пока осуществляется по одной полосе. В ближайшее время планируют полностью расчистить дорогу и возобновить движение транспорта.
Ранее сообщалось, что в Карпатах потерялись туристы.
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