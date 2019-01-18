Посудомийниця відсудила у готелю 20 мільйонів [ Редактировать ]
Понад 20 мільйонів доларів відсудила американська посудомийниця у готелю в Маямі через порушення її релігійних прав.
Керівництво закладу примушувало працювати жінку в неділю. Хоча й знало, що вона цього дня ходить в церкву. Роботодавець звільнив працівницю. Тому жінка звернулась із позовом до суду. Тепер готель зобов'язаний сплатити їй компенсацію за втрату заробітку, а також за моральну шкоду.
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