Известную российскую певицу срочно госпитализировали [ Редактировать ]
Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина попала в больницу во Франции, сообщает "Обозреватель". Певица сама поделилась видео с больницы, но позже почему-то удалила ролик.
Фото: из открытых источников
Сообщается, что на видео Арбенина на больничной койке пыталась успокоить своих поклонников. Звезда сообщила, что она попала в больницу во Франции потому, что "любит кататься на лыжах".
Также звезда подчеркнула, что попала в такую ситуацию из-за "собственного безумия" и восхитилась французской медициной. Подробностей о причине госпитализации певицы пока нет.
Ранее мы сообщали о том, что легенда футбола Диего Марадона был срочно доставлен в больницу.
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