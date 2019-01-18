Лидер российской группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина попала в больницу во Франции, сообщает "Обозреватель". Певица сама поделилась видео с больницы, но позже почему-то удалила ролик.

Фото: из открытых источников

Сообщается, что на видео Арбенина на больничной койке пыталась успокоить своих поклонников. Звезда сообщила, что она попала в больницу во Франции потому, что "любит кататься на лыжах".

Также звезда подчеркнула, что попала в такую ситуацию из-за "собственного безумия" и восхитилась французской медициной. Подробностей о причине госпитализации певицы пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что легенда футбола Диего Марадона был срочно доставлен в больницу.