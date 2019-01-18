229 голосів, відданих депутатами «перезавантаженої» ВР за законопроект «Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)», не лише дозволять ура-патріотам здійснювати рейдерські захоплення майна Української Православної Церкви ‒ єдиної канонічної православної церкви в Україні, а й посилять розкол у суспільстві.

Це повністю відповідає стратегії «партії війни». Це той план, який протягом багатьох років цілеспрямовано і послідовно втілювали у життя «фронтовики» і радикали всіх мастей. І те, що одним з ініціаторів законопроекту виступив Микола Княжицький (голова Комітету ВР з питань культури і духовності, шизофренічно-маячні ідеї та заяви якого змушують засумніватися у його психічному здоров’ї), ‒ тільки ще одне цьому підтвердження.

Прийнявши дискримінаційний щодо віруючих УПЦ закон, влада грубим чином порушила гарантоване Конституцією України право на свободу світогляду та віросповідання. І, по суті, узаконила таким рішенням гоніння і переслідування УПЦ ‒ церкви, яка могла б стати основою для національного примирення, яка могла б об’єднати людей як на Заході, так і на Сході, як на Півночі та в Центрі, так і на Півдні країни.

Для людей здорового глузду, свідомість яких не затьмарена томос-турами і псевдоцінностями, нав’язаними «партією війни», наслідки таких дій влади очевидні: замість єднання і примирення ми отримаємо новий виток протистояння у суспільстві, ненависті й агресії. Те, що вигідно владі. Але те, що працює проти України і Українського народу.