Женщина сожгла мужа за отказ дать ей пароль от телефона [ Редактировать ]
В индонезийской провинции Восточная Ява женщина заживо сожгла мужа за отказ сообщить ей пароль от мобильного телефона. Об этом сообщает издание Metro.
Ильхам Кахьяни спросила у супруга Деди Пурнамы, какой пин-код у его телефона. 26-летний мужчина, чинивший в этот момент крышу, отказался назвать его. Между супругами завязалась ссора, мужчина спустился с крыши и ударил 25-летнюю Кахьяни.
Она дала ему сдачи, началась потасовка. В пылу драки женщина схватила канистру с бензином, стоявшую неподалеку, и вылила ее содержимое на Пурнаму. После этого она подожгла его зажигалкой.
Пламя заметил мужчина по имени Оджи, подбежал к паре и помог потушить его. Пурнаму доставили в больницу, однако через два дня он умер от полученных ожогов. Женщину арестовали.
Ранее сообщалось, что бизнесмен тайно жил в браке с тремя соседками.
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