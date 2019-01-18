Семейная пара получила 50 тысяч долларов из-за проколотой шины [ Редактировать ]
Семейная пара из американского штата Нью-Йорк купила счастливый лотерейный билет благодаря тому, что у них прокололась шина. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Ричард и Рэнди Лофер направлялись домой из города Вашингтон после семейной поездки в конце октября. В городе Абердин, штат Мэриленд, у них лопнула шина. Они заехали в автосервис и купили билет лотереи Powerball пока ждали, когда им заменят резину. Ричард убрал билет в кошелек и забыл о нем на несколько месяцев.
Только в начале января Лофер решил разобрать содержимое кошелька и проверить билеты. "Я открыл сайт лотереи и обнаружил, что три номера из шести совпадают. Затем я увидел, что их четыре. А после подумал: "секундочку!" и заметил, что шестой номер тоже совпал", - рассказал журналистам Лофер.
Выигрыш пары составил 50 тысяч долларов. Они планируют потратить часть денег на отпуск и немного пожертвовать на благотворительность.
Ранее сообщалось, что девушка ушла из школы и стала миллионером.
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