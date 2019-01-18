Шестилетний ребенок стал известным парикмахером (видео) [ Редактировать ]
Ребенок из Китая прославился в сети благодаря выдающимся парикмахерским навыкам. Об этом сообщает Daily Mail.
Родители шестилетнего Цзяна Хунци - владельцы салона красоты в городе Суйнин - познакомили сына с профессией, когда ему было четыре года. Сначала мальчику помогали взрослые мастера, а затем он начал обслуживать клиентов самостоятельно.
Тогда родители принялись снимать его за работой в салоне и публиковать видео на китайской платформе Kuaishou. На одном из них видно, как Цзян отстригает сеченые кончики девушке, а затем делает ей завивку с помощью плойки.
Вскоре ролики принесли известность маленькому китайцу: на сегодняшний день на его аккаунт подписаны более 1,5 миллиона человек.
Ранее мы писали, что самым высокооплачиваемым блогером стал семилетний мальчик.
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