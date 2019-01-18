Ежегодно Крещение Господне празднуется 19 января. Мы собрали лучшие поздравления с этим большим праздником.

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В день Крещения Господня,

Для очищения души,

Мороза не боясь сегодня,

Ты окунуться поспеши.

Вода святая пусть избавит

От бед, болезни навсегда.

Согласие и мир оставит,

В семье на долгие года!

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Самый светлый день сегодня,

Ангелы поют с небес,

День Крещения Господня -

День улыбок и чудес!

Пусть же в этот чудный праздник

Счастье рядышком идет,

Пусть друзья вас охраняют

И Господь убережет!

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В этот день вас поздравляю,

Я с Крещением Господним,

Всех вам благ я пожелаю,

Чтоб растаяли тревоги.

Пусть январские морозы,

За окном трещат сурово,

На сердце тепло и ясно,

Душу греет Божье Слово!

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В светлый день Господнего Крещения

Вам желаю всех земных щедрот.

Пусть души и тела очищение

В этот день к Вам с неба снизойдет.

Благ земных и Божьей благодати

Пожелать я Вам хочу сейчас.

Пусть всё будет вовремя и кстати,

Пусть Господь оберегает Вас.

Пусть все в жизни Вам легко дается.

И пускай крещенская вода,

Что сегодня отовсюду льется,

Смоет все плохое навсегда!

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Пусть церковный перезвон

Счастье принесет в Ваш дом!

Окропите Вы в Крещение

Дом родной святой водой!

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Крещение господне

Встречаем мы сегодня!

Пусть небо улыбается,

Когда грехи прощаются!

Горят все ярче свечи,

И будет добрым вечер!

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Наконец-то мы сегодня

Встретим весело Крещение Господне!

Желаем счастья, чистоты!

Надежды, мира, красоты!

Забудем про обиды, грусть!

Чудным праздник будет пусть!

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Пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и после праздника ваша жизнь пойдет по пути, легко ведущему к благополучию, умиротворению и счастью! Пусть в крещенские морозы в вашем доме будет тепло и уютно, в вашей семье будет солнечно и радостно, в вашей душе будет ясно и светло!

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Сегодня - не просто праздник, сегодня особенный день, ведь две тысячи лет назад состоялось Крещение Иисуса Христа. Я хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе верить в бога искренне и от всей души, радоваться жизни, быть счастливым и ценить то, что имеешь! Пусть все будет хорошо!

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Сегодня вода обладает огромной силой, которая способна на чудеса. Желаю тебе сегодня самому убедиться в этом, пусть она очистит душу от негатива и подарит телу крепкое здоровье.

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Со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть Бог подарит свою милость и благодать, а жизнь наполнится неземной радостью, райским счастьем и небесной чистотой.

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Желаю вам в великое Крещение

Умыться чистой и святой водой,

Чтоб получить грехов всех отпущение,

Здоровье - телу, для души покой!



Пусть счастье будет долгим и безоблачным,

А доброта подскажет лучший путь,

Который не оставит на обочине

И даст в красивый мир любви шагнуть!

***

Поздравляю с Господним Крещеньем,

Религиозным святым омовеньем.

Пусть сей праздник дарует спасенье,

И душе снизойдет очищенье.



В день великий, день светлый и чистый

Пусть ведет тебя луч золотистый,

Пусть сбываются все мечты и желанья

И успехов во всех начинаньях.

***

Пусть смоет крещенская вода все печали и горести, пусть одарит она тебя и твоих родных здоровьем и радостью. Пусть любовью проникнутся души всех дорогих людей, а праздник крещения господнего напомнит всем нам о добром, вечном, бесценном, что даровано каждому с момента рождения, - о жизни в мире и согласии с душой и телом.

***

Желаю в светлое Крещение,

Чтобы Господь благословенье

Тебе послал на много лет

И защитил от разных бед!



Чтобы крещенское купанье

И плоть, и душу, и сознанье

Очистило от всех грехов!

От помыслов дурных и слов

Тебя оно уберегло

И силы, мудрости дало...

***

Поздравляю вас с крещением господним!

Пусть заходит праздник в каждый дом,

Озарит вас светом и надеждой,

Радостью, надежностью, добром!



Пусть Господь исполнит все желания,

Тайные, заветные мечты,

Счастья пожелаю всем на свете,

Свежести, любви и красоты!

***

Пусть в день крещения Господня святая вода утолит все твои печали, смоет все прегрешения, укрепит твое здоровье, очистит мысли и порадует душу. Пусть снизойдет на тебя сегодня божье благословение, и даже в крещенские холода станет тепло на сердце. Пусть бурным потоком унесет всех твоих недоброжелателей, а близкие тебе люди всегда будут для тебя источником любви и вдохновения.

***

Помыслов чистых и бодрости Духа

Хочется вам пожелать не спроста.

Пусть за окном и зима-заверюха

Славим сегодня крещенье Христа.



Пусть в этот день, ослепительно чистый,

К Тайне поближе мы станем Душой.

Сердце откроем и светлые мысли

Будут навеки с тобой и со мной.



Что бы смирение не отпускало

И послушание в мире вело.

И, что бы Веры нам не было мало,

В то, что всегда побеждает добро.

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