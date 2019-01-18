Красивые поздравления с Крещением Господним [ Редактировать ]
Ежегодно Крещение Господне празднуется 19 января. Мы собрали лучшие поздравления с этим большим праздником.
***
В день Крещения Господня,
Для очищения души,
Мороза не боясь сегодня,
Ты окунуться поспеши.
Вода святая пусть избавит
От бед, болезни навсегда.
Согласие и мир оставит,
В семье на долгие года!
***
Самый светлый день сегодня,
Ангелы поют с небес,
День Крещения Господня -
День улыбок и чудес!
Пусть же в этот чудный праздник
Счастье рядышком идет,
Пусть друзья вас охраняют
И Господь убережет!
***
В этот день вас поздравляю,
Я с Крещением Господним,
Всех вам благ я пожелаю,
Чтоб растаяли тревоги.
Пусть январские морозы,
За окном трещат сурово,
На сердце тепло и ясно,
Душу греет Божье Слово!
***
В светлый день Господнего Крещения
Вам желаю всех земных щедрот.
Пусть души и тела очищение
В этот день к Вам с неба снизойдет.
Благ земных и Божьей благодати
Пожелать я Вам хочу сейчас.
Пусть всё будет вовремя и кстати,
Пусть Господь оберегает Вас.
Пусть все в жизни Вам легко дается.
И пускай крещенская вода,
Что сегодня отовсюду льется,
Смоет все плохое навсегда!
***
Пусть церковный перезвон
Счастье принесет в Ваш дом!
Окропите Вы в Крещение
Дом родной святой водой!
***
Крещение господне
Встречаем мы сегодня!
Пусть небо улыбается,
Когда грехи прощаются!
Горят все ярче свечи,
И будет добрым вечер!
***
Наконец-то мы сегодня
Встретим весело Крещение Господне!
Желаем счастья, чистоты!
Надежды, мира, красоты!
Забудем про обиды, грусть!
Чудным праздник будет пусть!
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Пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и после праздника ваша жизнь пойдет по пути, легко ведущему к благополучию, умиротворению и счастью! Пусть в крещенские морозы в вашем доме будет тепло и уютно, в вашей семье будет солнечно и радостно, в вашей душе будет ясно и светло!
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Сегодня - не просто праздник, сегодня особенный день, ведь две тысячи лет назад состоялось Крещение Иисуса Христа. Я хочу поздравить тебя с этим праздником и пожелать тебе верить в бога искренне и от всей души, радоваться жизни, быть счастливым и ценить то, что имеешь! Пусть все будет хорошо!
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Сегодня вода обладает огромной силой, которая способна на чудеса. Желаю тебе сегодня самому убедиться в этом, пусть она очистит душу от негатива и подарит телу крепкое здоровье.
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Со светлым праздником Крещения Господнего! Пусть Бог подарит свою милость и благодать, а жизнь наполнится неземной радостью, райским счастьем и небесной чистотой.
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Желаю вам в великое Крещение
Умыться чистой и святой водой,
Чтоб получить грехов всех отпущение,
Здоровье - телу, для души покой!
Пусть счастье будет долгим и безоблачным,
А доброта подскажет лучший путь,
Который не оставит на обочине
И даст в красивый мир любви шагнуть!
***
Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душе снизойдет очищенье.
В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.
***
Пусть смоет крещенская вода все печали и горести, пусть одарит она тебя и твоих родных здоровьем и радостью. Пусть любовью проникнутся души всех дорогих людей, а праздник крещения господнего напомнит всем нам о добром, вечном, бесценном, что даровано каждому с момента рождения, - о жизни в мире и согласии с душой и телом.
***
Желаю в светлое Крещение,
Чтобы Господь благословенье
Тебе послал на много лет
И защитил от разных бед!
Чтобы крещенское купанье
И плоть, и душу, и сознанье
Очистило от всех грехов!
От помыслов дурных и слов
Тебя оно уберегло
И силы, мудрости дало...
***
Поздравляю вас с крещением господним!
Пусть заходит праздник в каждый дом,
Озарит вас светом и надеждой,
Радостью, надежностью, добром!
Пусть Господь исполнит все желания,
Тайные, заветные мечты,
Счастья пожелаю всем на свете,
Свежести, любви и красоты!
***
Пусть в день крещения Господня святая вода утолит все твои печали, смоет все прегрешения, укрепит твое здоровье, очистит мысли и порадует душу. Пусть снизойдет на тебя сегодня божье благословение, и даже в крещенские холода станет тепло на сердце. Пусть бурным потоком унесет всех твоих недоброжелателей, а близкие тебе люди всегда будут для тебя источником любви и вдохновения.
***
Помыслов чистых и бодрости Духа
Хочется вам пожелать не спроста.
Пусть за окном и зима-заверюха
Славим сегодня крещенье Христа.
Пусть в этот день, ослепительно чистый,
К Тайне поближе мы станем Душой.
Сердце откроем и светлые мысли
Будут навеки с тобой и со мной.
Что бы смирение не отпускало
И послушание в мире вело.
И, что бы Веры нам не было мало,
В то, что всегда побеждает добро.
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