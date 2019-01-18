Віряни готуються відзначати Водохреще. 19 січня за традицією освячують воду й занурюються в ополонку. Чим корисне таке зимове купання? Де можна зробити це у столиці та як "вийти сухим" із крижаної води дивіться у сюжеті моїх колег.

Головний святковий обряд Водохреща - купання в ополонці. У народі кажуть, хрещенська вода має цілющі властивості. Вона очищує весь негатив, вилікувує хвороби та заряджає бадьорістю на весь майбутній рік.

"На Хрещення вода хрещена, свячена, ото як кажуть. І Бог тоді більше дає сили, здоровя. - А гріхи змиваються? - Змиваються", - говорить Ольга.

Однак змивати гріхи, попереджають рятувальники, краще не наодинці, а в компанії.

"Що треба зробити в першу чергу? В першу чергу треба зробити щоб поруч був той, хто тебе зміг би врятувати. Мало лі, може схопити судома, або ти не зможеш потім вийти з тієї води. Щоб хтось був поруч, щоб хтось зміг допомогти, має бути присутність інших людей поруч , ні в якому разі не потрібно пірнати, забігати, і дуже довго знаходитися у воді. Зайшов, окунувся, вийшов", - говорить Олександр Макушенко, головний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС у Києві .

З рятувальниками погоджуються і лікарі. Купатися радять людям у гарній фізичній формі та з досвідом загартування. Хворим пірнати у крижану воду - категорично не можна.

"Люди, які мають хронічні захворювання, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. інфекційні захворювання гострої стадії - це теж протипоказано. Або після одужання люди буває перебувають у слабкому стані. на проруб краще йти виспавшимся, в гарному настрої, на тщесерце і не перевантаженим їжею бути, без алкоголю", - говорить Отто Стойко, головний лікар Київського міського центру здоров'я.

Після купання треба одразу розтертися рушником та вдягти просторий теплий одяг. Обов'язково мати шапку та рукавиці.

"Найбільше навантаження іде на пальці рук і ніг. Вони на слухаються, їх треба відігріти. Після ополонки можливо зробити фізичні вправи", - говорить Отто Стойко, головний лікар Київського міського центру здоров'я.

Готувати купелі до свята у Києві почали ще від понеділка. Оскільки через температурний плюс вода у Дніпрі розтанула, рубати ополонки довелося лише на озерах.

"Безпечніше купатися на наших офіційних локаціях, там де є рятівники. По-перше це безпечний спуск до води, по друге це перевірка нашими водолазами акваторії річки Дніпро і всіх локацій на озерах. Це наші медичні робітники, які завжди прийдуть на допомогу і саме основне, це інфраструктура для переодягання, для зігрівання всіх киян", - говорить Олег Юсипенко, генеральний директор комунального підприємства "Плесо" .

Всього по місту облаштували 12 офіційних локацій для занурення. Чергуватимуть на них фахівці із сьомої ранку.