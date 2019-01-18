Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію. Сталася вона неподалік королівського маєтку в селищі Сандрінґем. Позашляховик, за кермом якого сидів 97-річний герцог, зіткнувся з іншою автівкою і перекинувся.

Принцу Філіпу допомогли вибратися з салону. Він не постраждав. У двох пасажирів іншої автівки - незначні травми. За процедурою, герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння.

Він виявився негативним. Чому трапилася аварія з'ясовує поліція.