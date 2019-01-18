Чоловік королеви Британії потрапив в аварію [ Редактировать ]
Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію. Сталася вона неподалік королівського маєтку в селищі Сандрінґем. Позашляховик, за кермом якого сидів 97-річний герцог, зіткнувся з іншою автівкою і перекинувся.
Принцу Філіпу допомогли вибратися з салону. Він не постраждав. У двох пасажирів іншої автівки - незначні травми. За процедурою, герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння.
Він виявився негативним. Чому трапилася аварія з'ясовує поліція.
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Чоловік британської королеви принц Філіп потрапив у аварію
За процедурою, герцогу Единбурзькому довелося пройти тест на алкогольне сп'яніння, він виявився негативним - чому трапилася аварія?
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