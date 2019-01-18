В Киеве пациента больницы убили костылем [ Редактировать ]
В Киеве задержали пациента больницы по подозрению в смертельном избиении соседа по палате. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
Отмечается, что накануне утром врачи сообщили правоохранителям, что обнаружили тело пациента с признаками насильственной смерти. Полицейские прибыли на место инцидента.
"По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать. Один из пациентов не выдержал и несколько раз ударил костылем по голове нарушителя спокойствия. После чего мужчина пошел отдыхать, а утром врачи обнаружили пациента без признаков жизни", - рассказал начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко.
Также сообщается, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве – это 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал.
По данному факту начато уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ч.2 ст. 121 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что в винницкой тюрьме заключенный убил сокамерника.
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