Історія отримання Томосу: як Україна здобувала автокефалію? [ Редактировать ]
До відкриття пам'ятника Василю Липківському у Черкаси привезли й Томос про створення Православної церкви в Україні. Взагалі, томос протягом цих зимових тижнів побував вже у низці міст разом із президентом Петром Порошенком. Як це було? Та чому має значення? Давайте подивимось.
Томос. Слово, яке донедавна мало хто знав, стало найпопулярнішим в українських інтернет-пошуковиках минулого року.
А вся історія почалася торік у квітні. За ініціативи президента Верховна Рада звернулася до Вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Українській церкві. А Томос - документ, який це засвідчує.
Жовтень. Стамбул. Після триденного засідання синоду Вселенський патріарх погодився надати Томос.
Грудень. Київ. На Об'єднавчому соборі оголошують про створення єдиної Православної церкви України. І Обирають предстоятеля - митрополита Епіфанія. Кафедральним собором новоствореної церкви стає Михайлівський Золотоверхий.
Січень. Знову Стамбул. І завершення історичної події. Символічно на Різдво Україна отримує Томос. По нього до Туреччини прибула ціла делегація. Новообраний митрополит, перші особи держави, політики і десятки журналістів.
Отже - Православна церква України постала офіційно. Звісно - з точки зору Константинополя. Чи визнають інші православні церкви рішення патріарха Варфоломія? Поки питання.
Томос дав менше, ніж очікували. Приміром не патріархія, а митрополія. Саме за таким сценарієм незалежну церкву створювали і в Болгарії. Найсуттєвіші питання новій Церкві вирішувати доведеться тільки спільно з Константинополем.
Важливо, що функціонувати за кордоном нашої держави Українській церкві томос не дозволяє. Це за Вселенським патріархатом.
Також у користування Константинополю передали Андріївську церкву в Києві.
Без змін продовжує діяти й Українська православна церква під предстоятельством митрополита Онуфрія.
Тим часом президент вирушив у турне Україною з Томосом. Найперше Петро Порошенко разом із патріархом Філаретом побували у Рівному.
Потім - були Вінниця та Луцьк. І Київщина.
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