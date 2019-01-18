Як це було? Та чому має значення?

До відкриття пам'ятника Василю Липківському у Черкаси привезли й Томос про створення Православної церкви в Україні. Взагалі, томос протягом цих зимових тижнів побував вже у низці міст разом із президентом Петром Порошенком. Як це було? Та чому має значення? Давайте подивимось.

Томос. Слово, яке донедавна мало хто знав, стало найпопулярнішим в українських інтернет-пошуковиках минулого року.

А вся історія почалася торік у квітні. За ініціативи президента Верховна Рада звернулася до Вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Українській церкві. А Томос - документ, який це засвідчує.

Жовтень. Стамбул. Після триденного засідання синоду Вселенський патріарх погодився надати Томос.

Грудень. Київ. На Об'єднавчому соборі оголошують про створення єдиної Православної церкви України. І Обирають предстоятеля - митрополита Епіфанія. Кафедральним собором новоствореної церкви стає Михайлівський Золотоверхий.

Січень. Знову Стамбул. І завершення історичної події. Символічно на Різдво Україна отримує Томос. По нього до Туреччини прибула ціла делегація. Новообраний митрополит, перші особи держави, політики і десятки журналістів.

Отже - Православна церква України постала офіційно. Звісно - з точки зору Константинополя. Чи визнають інші православні церкви рішення патріарха Варфоломія? Поки питання.

Томос дав менше, ніж очікували. Приміром не патріархія, а митрополія. Саме за таким сценарієм незалежну церкву створювали і в Болгарії. Найсуттєвіші питання новій Церкві вирішувати доведеться тільки спільно з Константинополем.

Важливо, що функціонувати за кордоном нашої держави Українській церкві томос не дозволяє. Це за Вселенським патріархатом.

Також у користування Константинополю передали Андріївську церкву в Києві.

Без змін продовжує діяти й Українська православна церква під предстоятельством митрополита Онуфрія.

Тим часом президент вирушив у турне Україною з Томосом. Найперше Петро Порошенко разом із патріархом Філаретом побували у Рівному.

Потім - були Вінниця та Луцьк. І Київщина.