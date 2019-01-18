На вибори президента України вже зареєструвалися 10 кандидатів [ Редактировать ]
Триває реєстрація кандидатів на посаду президента України. Бюлетені на виборах у березні можуть бути рекордно довгими з кількома десятками учасників.
Наразі є відомості про реєстрацію десяти кандидатів у президенти. Серед них - Анатолій Гриценко, Сергій Каплін, Андрій Садовий, Ольга Богомолець та Валентин Наливайченко. Це ті політики, чиї документи члени Центрвиборчкому вже встигли розглянути та затвердити.
Вчора документи до Цвк подав засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Разом із політиком до Цвк прийшли і соратники. Рішення про реєстрацію очікується вже наступного тижня. Загалом, процес реєстрації кандидатів у президенти завершиться 8 лютого.
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