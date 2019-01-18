Євросоюз вимагає не обмежувати торгівлю лісом-кругляком [ Редактировать ]
Євросоюз звинуватив Україну у порушенні Угоди про асоціацію. Все через експорт лісу-кругляку. Наша держава послідовно обмежує вивезення за кордон необробленої деревини, а ЄС вважає таку політику - порушенням торговельних правил.
Це питання принципове для більшості українських політиків. Вони вважають, що відсутність обмежень експорту лісу-кругляку знищить деревообробну галузь в самій Україні. А це означатиме втрату тисяч робочих місць та десятків мільярдів гривень щорічно.
Тепер за вимогою Брюсселя - цю суперечку будуит вирішувати на двосторонніх консультаціях між Україною та ЄС. Там наполягають, що Київ пообіцяв не обмежувати торгівлю.
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