Наша держава послідовно обмежує вивезення за кордон необробленої деревини

Євросоюз звинуватив Україну у порушенні Угоди про асоціацію. Все через експорт лісу-кругляку. Наша держава послідовно обмежує вивезення за кордон необробленої деревини, а ЄС вважає таку політику - порушенням торговельних правил.

Це питання принципове для більшості українських політиків. Вони вважають, що відсутність обмежень експорту лісу-кругляку знищить деревообробну галузь в самій Україні. А це означатиме втрату тисяч робочих місць та десятків мільярдів гривень щорічно.

Тепер за вимогою Брюсселя - цю суперечку будуит вирішувати на двосторонніх консультаціях між Україною та ЄС. Там наполягають, що Київ пообіцяв не обмежувати торгівлю.