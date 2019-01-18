Ось таку інтеграцію церковної тематики у політичне життя послідовно і жорстко критикують в опозиції. Там не погоджуються і з діями президента, і з рішеннями Верховної Ради, яка намагається врегулювати по-новому відносини у церковній сфері. Чому? Давайте послухаємо аргументи. Коментар

"Абсолютно цинично, когда действующий президент использует церковную тему, которая должна быть отделена от государства, от власти, как элемент своей предвыборной программы. И эта эксплуатация церковной темы, нагнетание вражды, нагнетание раскола в обществе - это очень опасно. Потому что религиозный конфликт - это самый плохой затяжной конфликт, который бывает в обществе. Почему занялся парламент церковными вопросами - понятно. Это продолжение так называемого "Томос-тура". И участие в предвыборной программе действующего президента. На самом деле, это все будет отменено. Эти законы после смены власти. Потому что они противоречат конституции. Не имеет права власть вмешиваться в церковные дела. И как только будет проведена смена власти, то будет принят один закон, лично я буду его инициатором, который будет гласить три фразы. Первое - государство согласно Конституции не вмешивается в дела церкви, а политики участвуют в делах церкви только как простые миряне. И не имеют права принимать решения, которые будут влиять на позицию церкви. Такой закон будет", - говорить Юрій Бойко Засновник "Опозиційної платформи - За Життя".

"Я иду в президенты и подал документы, потому что это настоятельное требование наших граждан, теми кто поддержал нас на парламентских выборах и с которыми мы общаемся постоянно. Люди требуют остановки войны, у меня четкая программа - как это сделать. Невзирая на все рейтинги, не взирая на все потери, но я считаю что без решения мира страна не имеет права, точнее, не может двигаться вперед. Второе - это реальный сектор экономики. Поддержка производителя, восстановление промышленности. Поддержка социально незащищенных людей (ветеранов, пенсионеров, матерей одиночек рождение рождаемости, увеличение - все эти вопросы, которые тоже требуют решения и которые сегодня за бортом сегодняшней власти, за бортом внимания сегодняшних руководителей а это требование людей. Борьба с коррупцией. Должна быть политическая воля для того, чтобы реально прекратить воровать и страна начнет подниматься с колен. Эти вопросы в общем-то даже не программа, которую выдумывал кто-то из технологов. Это то, что говорят люди. Вот с этим я иду на выборы", - говорить Юрій Бойко, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя"