Ще одна складова теми субсидій - питання верифікації. Тобто перевірки тих, хто отримує допомогу від держави. Міністерство фінансів підготувало законопроект, який має зняти всі суперечливі питання. У Мінфіні стверджують, що зараз можливі випадки, коли субсидії або пільги отримують багаті люди. Хто має дорогу власність або суттєві доходи - повинен бути позбавлений субсидій. І без верифікації цю проблему вирішити неможливо.

Хоча законопроект вже готовий, коли саме його розгляне Верховна Рада - велике питання. Уявіть собі - в цьому місяці робота депутатів уже завершилася. Відрацювали лише один тиждень - та розійшлись до лютого. Не робота, а мрія!

Проте, і за ці кілька днів голосувань нардепи дещо встигли. Що саме? Давайте подивимось.

Їх не було у сесійній залі з минулого року. І здавалося після канікул з новими силами вони б мали взятися до роботи. Проте у вівторок у залі напівпорожні ряди і поодинокі засмаглі народні обранці.

У коаліції низьку явку пояснили стартом виборів.

"На сьогодні в сесійній залі присутні понад 20 потенційних кандидатів в президенти, відповідно кожен буде корегувати свій порядок дений роботи у ВР під політичний порядок дений", - говорить Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Якщо люди прийняли рішення, що вони йдуть на вибори- нехай офіційну відпустку оформлять - це буде чесно", - говорить Ірина Геращенко, перший віце-спікер Верховної Ради України.

Та брати відпустку ніхто не збирається. Зрештою, як і наповнювати порядок денний. Єдиний важливий документ, який ухвалили цього тижня - церковний - навздогін отриманому Томосу. Закопроект про зміну релігійними спільнотами своєї підпорядкованості.

Просидівши у напівпорожній залі два дні вчора нардепи все ж узялися голосувати за документ. Перед тим комітет оперативно вніс дві головні поправки. Перша щодо кількості парафіян, які можуть змінити приналежність. Друга щодо церковного майна.

"Релігійні громади об'єднуються, роблять збори і люди на цих зборах в селі, 2\3 голосів, ухвалюють рішення про зміну реоігійної організації підлеглості, люди, які проголосували за це рішення - повинні будуть його підписати, потім воно повинно бути зареєстровано", - говорить Ірина Подоляк, народний депутат, член Комітету Вр з питань культури та духовності.

"Пропонується накладати мораторій на відчудження, продажу майна цієї громади, яка вже ухвалила рішення про зміну своєї підлеглості до того часу, поки вона юридично не завершить цю процедуру", - говорить Віктор Єленський, народний депутат, член Комітету ВР з питань культури та духовності.

"Чим менше буде держави в цьому - тим краще, дежава має зробити одне - забезпечити безпеку мірян усіх громад без вийнятку", - говорить Роман Семенуха, народний депутат, "Самопоміч".

У коаліції кажуть: закон - потрібен, аби чітко виписати процедуру.

"Як має здійснюватись перереєстрація, і ключова позиція те, що громади будуть вирішувати, тобто люди, бо церква це люди, в першу чергу, а не ті, які стоять за кафедрою", - говорить Оксана Білозір, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

У некоаліційному крилі запевняють закон хоч і з благими намірами, та з політичною присмаком.

"Ми підтримуєм законопроект, в Україні повинна бути українська незалежна автокефальна церква, але ми категорично засуджуєм те, що сьогодні президент Порошенко організував по країні томос-тур і фактично історичну подію перетворює у політичну декорацію до своїх виборів, я вважаю це приниження і самої історичності моменту, і церкви", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

"Ми, як Батьківщина, вважаємо, що помісна церква в Україні має бути, ми підтримуємо всі законопроекти, які посилюють українську державність, українську незалежність, українську духовність, але ми ніколи не погодимося з тим, щоб дискредитувати Церкву через політичні, однохвилинні вигоди", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

Та попри всі суперечки - документ усе ж проголосували. Вже традиційно з другої спроби. Спікер буквально вмовляв депутатів проголосувати. Але в опозиції голосів не дали.

"Ми вважаємо, що взагалі прийняття будь-якого закону, який стосується церкви - це протирічить конституції держави, а парламент, як законодавчий орган - він повинен дотримуватись конституції і бути гарнатом, разом з президентом, а на жаль, діючий президент використовує церковну тему як елемент передвиборчої програми", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Зрештою, на цьому результативні голосування закінчилися. Депутати потроху набирають темп - у виборчих перегонах.

"В залі мало людей, тому що дехто працює на "округах", а дехто просто нічого не робить, користуючись цією нагодою", - говорить Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

"Очевидно, одна частина депутатів вже вирішила, що парламентські канікули, інша частина, особливо ті, які будуть кандидатами в президенти - вирішили, що в них вже передвиборча кампанія", - говорить Ольга Червакова, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Нас весь час ставлять на розтяжку, я дуже стомилась голосувати ці політичні речі, які не впливають на життя жодного українця, але лише ці речі потрапляють в порядок дений, і деінде потрапляють законопроетки, які потенційно можуть бути важливими", - говорить Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина".

"Популизм будет господствовать в Верховной Раде до осени включительно, а не только до конца президентских выборов, потому что сразу после президентских выборов у нас начнется процес выборов в Верховную Раду", - говорить Борислав Береза, народний депутат, позафракційний.

Попереду у нардепів - знов два тижні відпустки. Але вже офіційної, оскільки 9-ту сесію нардепи урочисто закрили, а 10 відкриють у лютому.