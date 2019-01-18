У світі розпал грипу! В Україні вірус убив уже 19 людей за цей епідсезон, восьмеро померли тільки за перші тижні цього року. Що за штам до нас прийшов? Та як від нього захиститися? Знає Феруза Бегматова.

Він атакує зненацька.

"Резко возникает температура", - говорить Оксана Тельпис, сімейний лікар.

Та ми певні - пігулка швидко допоможе одужати. От тільки така самовпевненість може дорого коштувати! Лише за три тижні цього року від грипу померло восьмеро людей! А від початку епід-сезону - вдвічі більше! Серед жертв - навіть лікар!

"Кожного дня ми приймаємо в стаціонар не менше як 5-7-10 нових пацієнтів", - говорить Наталія Ралець, завідувач інфекційного відділення.

Лише за минулий тиждень на грип захворіли понад 160 тисяч українців. Та більшість - традиційно лікуються вдома.

Інколи навіть не маючи й гадки про справжній діагноз.

"Думали що, отруїлася. - Чим? - Сладостями".

Так батько згадує про початок хвороби старшої доньки - 16-річної Тетяни. Каже, їй значно погрішало вже на другий день.

"Ви намагалися її лікувати Тетяну? - Да, Тетяна, намагались, старались, просто дуже рєзко. Ніхто не знав, що так рєзко", - говорить Ігор Гнатюк, батько.

Коли до них прийшла сільський фельдшер, дівчина була вже непритомна.

"Швидка поміряла тиск, досить був вже високий 210 на 120, температура 39,7", - говорить Олена Кучер, фельдшер.

У вкрай важкому стані школярку госпіталізували в реанімацію Острозької лікарні. П'ять днів за її життя боролися медики:

"Однак врятувати дитину не вдалося. Сьомого січня дитина померла", - говорить Віктор Мороз головний епідеміолог Рівненського обласного лабораторного центру.

А пізніше встановили - дівчину вбив грип.

"Грип А (h3n2)".

Саме від такого типу вірусу померло і немовля в Запоріжжі. Цей агресивний штам називають "Гонконг".

"Он очень резко начинается с резкого повышения температуры. У людей сильный кашель", - говорить Ірина Кедик, директор КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14"м. Одеси.

Трохи згодом стан може навіть покращитись.

"По моим наблюдениям, вроде температура спадает, идет на улучшение, и вдруг пациент кашляет, проводим обследование, а там бронхит и пневмония. Вирусная пневмония - она очень опасна и приводит к летальному исходу", - говорить Оксана Тельпис, сімейний лікар.

І саме цей штам вірусу нині шириться Україною. І хоча епідемії поки немає, епідпоріг перевищено в трьох областях - Житомирській, Сумській та Одеській. А в Одесі та Луцьку навіть карантин у школах запровадили - від вірусу подалі.

"Він уражає, насамперед дітей малого віку і старшого віку 65. Бо в цьому віці достатньо багато супутніх факторів - як то серцево-судинні захворювання, різноманітні порушення обміну речовин, діабет і т. д", - говорить Роман Сафонов, керівник Рівненського обласного лабораторного центру.

Симптоми H3N2: а симптоми "Гонконга" - висока температура, сильний кашель, біль у м'язах та головний біль. Якщо у вас саме такі прояви - негайно викликайте лікаря.

"Це не значить, що всі хворі, які захворіли на респіраторну інфекцію повинні буть госпіталізовані в стаціонар. Є форми не дуже важкі, з якими можна справитися в домашніх умовах, але лікар повинен оглянути в перші дві доби", - говорить Наталія Ралець, завідувач інфекційного відділення.

Далі медик може дати направлення на аналіз крові для точного діагнозу. І обов'язково призначить ліки.

"Все считают, что они понимают, как лечить грипп, что это все не очень сложно, пошел в аптеку и купил все, что сказал фармацевт", - говорить Ірина Кедик, директор Кнп "центр первинної медико-санітарної допомоги № 14"м. Одеси.

"Все це може викликати алергію, тому вам потрібно припинити приймати ці препарати і просто випити парацетамол".

Це терапевт Свен Ельген з Брюсселя. Він говорить по телефону з пацієнтом, який скаржиться на біль у шиї. Від майже всіх болячок, зокрема й від грипу, тут - у Бельгії - один рецепт. Парацетамол.

"А якщо цього не достатньо, то ще ацетилсаліцилову кислоту, тобто аспірин. Знеболює та знижує температуру. Зазвичай цього досить. Якщо пацієнт кашляє - іноді виписуємо сироп від сухого кашлю", - говорить Свен Ельген, лікар-терапевт.

А от популярні в нас противірусні препарати - тут не в пошані.

"Немає підтверджень, що такі ліки працюють. Найвідоміший препарат - це "Теміфлю". Але немає підтверджень, що він діє, й існує багато побічних ефектів. Люди скаржаться на головний біль, проблеми з травленням, тому ми не виписуємо його. Мої колеги роблять так само. Моя дружина має аптеку, але вона ніколи не продає Теміфлю. Тому я знаю, що я не один такий", - говорить Свен Ельген, лікар-терапевт.

А це українка Олександра, мама двох дітей. У Бельгії живе 6 років і раніше противірусні та імуностимулятори привозила з батьківщини.

"Ну якось так звичка з України, напевно, що я теж вірила, що треба якось допомагати імунній системі боротися з вірусом і тому треба давати якісь імуностимулятори. А потім якось вони мене тут впевнили, що це взагалі не допомагає. Тому я перейшла більш-менш на те, що тут радять лікарі", - говорить Олександра Селіверстова, жителька Брюсселя.

Загалом бельгійський медичний підхід можна описати коротко - "нічого зайвого". А через 3 дні - додатковий огляд.

Та незмінними для будь-яких країн та медичних традицій - є базові рекомендації. Вчасно звернутися до лікаря і залишатися вдома. Без трудового героїзму. А ще лікарі радять робити вакцинацію проти грипу. Навіть під час епідсезону.

"На сегодняшний день - это лучшее средство профилактики", - говорить Ірина Кедик, сімейний лікар.

От тільки зараз ситуація в Україні ускладнена іншим фактором. Окрім сезону грипу - у нас... майже в усіх регіонах спалахи кору! Знову ж таки через низький рівень щеплень. І ситуація виходить тупикова. Аби приборкати кір, у МОЗі оголосили масову вакцинацію. От тільки це може посилити захворюваність на грип!

"Никто не выступает против вакцинации, ее надо делать, но ее надо делать постоянно. Но когда идет рост эпидемический гриппа. Но вот было даже такое положение, когда были эпидемии гриппа серьезные, то иногда останавливали даже плановые вакцинации по ряду причин", - говорить Ольга Голубовська, провідний лікар-інфекціоніст.

Загалом небезпечний грип зараз шириться не лише Україною, а усім світом. І майже всюди є смертельні випадки. Особливо серед дітей. А от в Україні епідеміологічний пік прогнозують уже за кілька тижнів на початку лютого.

Ось це питання масової вакцинації проти кору у розпал захворюваності на грип - активно дискутується в Україні. До яких висновків дійшла професійна спільнота лікарів? Давайте спитаємо про це Ольгу Богомолець, голову парламентського комітету з питань охорони здоров'я, вона зараз на зв'язку зі студією нашої програми.

Міністерство охорони здоров'я у розпал сезону грипу почало кампанію боротьби проти кору. Чи погоджуєтесь ви, що це справді небезпечно?

- Насправді, проведення масової вакцинації проти кору, тоді, коли в країні розвивається епідемія грипу, є надзвичайно небезпечним і дискредитує саму ідею і мету вакцинації. Для чого робиться вакцинація? Щоби створити колективний імунітет. Коли дитина може буьт заражена грипом, але ще не бути ніякої симптоматики, тобто вона ще не хвора, в цей момент зробити вакцинацію кором - це може призвести до надзвичайно складних наслідків та ускладнень. Чи можна робити вакцинацію під час епідемії грипу?

Можна індивідуальну, відповідно до календаря щеплень. Але робити масовий спецназ, що власне зараз робить МОЗ, на погляд комітету, охорони здоров'я, наших епідеміологів і інфекціоністів більше зашкодить і приведе до ризиків. Тому комітет охорони здоров'я звернувся і до ради національної безпеки і до кабінету міністрів і до місцевих адміністрацій, повідомляючи їх про небезпеку.

Зрозуміло. Ще одна тема для розмови з вами. Це ситуація навколо медичних університетів у Києві та Одесі. Що відбувається? Кожного дня новини про рейдерство, захоплення приміщень судові позови... Уляна Супрун звинувачує ректорів у корупції, а вони у відповідь - міністерство у беззаконні. МОЗ вирішив навіть змінити юридичні особи Вишів, об'єднавши кілька старих університетів у два нових - бо це єдиний формальний спосіб поставити нове керівництво. Як ви оцінюєте поведінку сторін у цих конфліктах? Та чим це може завершитись?

- Думка моя полягає в наступному. Якщо ж ректор медичного університету, корупціонер, злочинець, він має відповідати по закону. І для цього є судові інстанції, правоохоронні органи, служба безпеки - всі, які мають займатися злочинцями, і доводити, що вони злочинці. Знищувати університети, заради того, щоб змінити ректора, замість того, щоб притягнути його до відповідальності, є катастрофічно неправильно.

Знищуючи Кримський медичний університет, який сьогодні працює в Криму, в наслідок цього, коли Крим буде Україною, єдиною цілісною країною, а не окупованою територією, тоді вийде, що в нас немає Кримського медичного університету. Знищення Луганського університету і спроба об'єднати його з київським призведе до того, що люди, які з Луганська, те саме з Донецьким університетом, ризикуючи власним життям, вивозили документи, печатки, для того, щоб в Україні працював Луганський і Донецький університет.

Вони їхали працювати не в київському, не у вінницькому університеті. Вони їхали, щоб привезти в Україну Донецький та Луганський Університет. Тобто Донецький та Луганський Університети мають працювати. І їх не можна знищувати шляхом злиття з Київським та вінницьким тільки тому що керівництву міністерства потрібно поміняти ректорів. Це абсолютно… навіть не протиправні, це антидержавницькі дії.

Останнє питання. А що робити студентам цих університетів? Чим все це загрожує їм?

- Чим загрожує ця вся колотнеча? Тим що керівництво університетів займається судами замість того, щоб організовувати роботу навчального процесу. Студенти не розуміють, що відбувається, підривається довіра взагалі навчального процесу. Що має робити профільне міністерство? Перше - затвердити, врешті-рещт, стандарти лікування, щоб модна було зробити реформу освіти.

Що має зробити Верховна Рада? Прийняти закон про вищу освіту і автоматизувати заклади для того, об університети могли самостійно обирати собі керівництво. Наступне, держава має сформувати державне замовлення і сплачувати за навчання, щоб воно було доступне для наших дітей. І четверте, надзвичайно важливе, держава має чітко на виході контролювати якість навчання, відповідно до європейських стандартів?

Чи щось з цього зроблено? Не зроблено нічого. Тобто замість того, щоб реально боротися за якісну медичну допомогу, яка починається з якісного навчання студентів, профільне міністерство просто займається з'ясовуванням стосунків, витрачанням часу, витрачанням простору, коштів, енергії, яка абсолютно не спрямована на досягнення кінцевої мети - покращення медичної допомоги українським громадянам. Тому, на мій погляд, позиція міністерства не тільки у цьому питанні, не тільки по вакцинації, не тільки по медичним університетам, є надзвичайно непрофесійною.

Що ж, зрозуміло. На мої питання відповідала Ольга Богомолець, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.