У цивілізованому світі не залишилось уже мабуть жодної політичної інстанції, яка б не звернулася до Росії з вимогою звільнити наших моряків. Ось тільки напередодні речник Європейської служби зовнішніх зав’язків зробила заяву про негайне та безумовне звільнення полонених. У заяві наголошується, що представництву ЄС в Москві, а також усім 15-ти дипломатичним місіям Євросоюзу в Росії - відмовили у праві спостерігати за судовим процесом. Отже, у Брюсселі закликають Росію ще й забезпечити консульський доступ до полонених та медичну допомогу тим із них, хто її потребує.

В ефірі "Подробиці тижня" Володимир Фесенко пояснив ситуацію.

- Якого ще тиску на Росію не вистачає, аби домогтися звільнення захоплених моряків? Що ще можна зробити для цього?

- На жаль, немає якихось додаткових надзвичайних інструментів, які б зараз змогли кардинально змінити ситуацію. Скоріше за все, питання буде вирішуватись після президентських виборів, або після завершення судового процесу, коли буде судове рішення, і може буде розпочата процедура обміну.

- Чи достатньо можливостей у наших консулів у Росії для допомоги полоненим українцям?

- Я сподіваюсь, що такі можливості є. Але досвід по нашим громадянам і політв’язням, які зараз знаходяться в російських тюрмах свідчить про те, що не завжди наших консулів допускають до них. Обмежень завжди дуже багато. Не завжди дають їм можливість використати дипломатичний статус для контактів, допомоги, передачі якихось речей. Але наші консули роблять усе можливе в тих умовах, в яких вони знаходяться.