Ким Кардашьян восхитила сеть фото в мокрой одежде [ Редактировать ]
Американская телезвезда Ким Кардашьян порадовала поклонников новым фото. На странице бренда косметики KKWBEAUTY в Instagram появился снимок, на котором Ким позирует, сидя в ванной в мокрой одежде. Для съемки Ким выбрала алую помаду из новой коллекции и сделала яркий красный маникюр.
На своей странице Ким также разместила фото, на котором она запечатлена с помадой из своей линии косметического бренда. "Красотка", "Богиня", "Очень красивая", "Ты тут просто невероятная. Люблю тебя, Ким", - пишут в комментариях поклонники Кардашьян.
Напомним, Ким Кардашьян снова станет мамой, ребенка родит суррогатная мать.
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