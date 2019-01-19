Приметы на 20 января: что категорически нельзя делать на Собор Иоанна Предтечи [ Редактировать ]
Имя Иоанна Предтечи знакомо всем верующим православным христианам. 20 января христианский мир отмечает празднество, посвященное памяти этого Святого - Собор Иоанна Предтечи.
Согласно православному календарю, Собор Иоанна Предтечи принято ежегодно отмечать в один и тот же день, в отличие от некоторых других церковных событий, дата которых год от года меняется.
Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель - значимая фигура не только в православном христианстве. Католики также знают и почитают этого Святого.
Слово "Собор" в наименовании праздника означает не сам храм, как можно было бы подумать, а собрание людей, то есть их единство перед лицом Всевышнего в этот знаменательный день. Это слово призвано напоминать, что в такие дни верующие люди в едином порыве собираются в церквях и храмах, благодарят Небеса за помощь, просят о спасении души, а также отдают дань памяти Иоанну Предтече искренними молитвами.
Приметы на 20 января
- Туман над водой – к хорошему урожаю хлеба.
- Ясный день – к засухе.
- Снег и ненастье – к урожаю.
- Выпивать в этот день – на весь год сберечь себя от слез и печали. Но при этом старались соблюдать меру. Как гласила старинная поговорка: "Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым".
- Если перед застольем выпить немного святой воды – весь год будешь здоровым.
- С каждым днем чувствуется приближение весны. День прибывает на куриный шажок.
- Несмотря на мясоед, воздержание от скоромной пищи предписывалось по средам и пятницам.
- Девушка перед сватовством или свадьбой в этот день непременно должна немножко выпить вина, чтобы семейная жизнь не прошла в слезах.
- Мужчина на Иоанна решил посвататься – к удачному исходу дела.
- Молодежные посиделки еще не отменялись, но парни и девушки уже приходили на них с работой (шитьем, прядением, починкой инвентаря и т.д.), в то время, как в период Святок вечерами только веселились.
- Увидеть в этот день мышь в доме – к прибавлению в семействе.
- Если в день Иоанна Предтечи крестить младенца, за его спиной, рядом с ангелом-хранителем будет стоять и сам святой.
- Умереть в этот день некрещеным – к глубоким посмертным душевным страданиям.
- У парня или девушки в этот день большой аппетит – тоскует любимая(ый).
- Умыться на Иоанна – к обману.
- Увидеть лебедя или дикого гуся (что большая редкость в январе) – к огромной радости и исполнению желаний.
Читайте также, приметы и суеверия про крещенскую воду.
по теме
Приметы и суеверия про крещенскую воду
Во время празднования Крещения православные христиане набирают воду, которая обладает уникальными свойствами. В ночь с 18 на 19 января каждый сможет пополнить свои запасы, чтобы использовать воду для своих нужд
Приметы на 19 января: что категорически нельзя делать на Крещение Господне
19 января православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи)
Обрезание Господне 14 января: что обязательно нужно сделать женщинам
В начале года православные верующие смогут отметить сразу несколько важных церковных событий, в том числе и Обрезание Господне
Обрезание Господне 2019: что нельзя делать 14 января
14 января в Украине отмечается с разнообразием традиций, поскольку в этот день празднуется Старый Новый год, Обрезание Господне и праздник Василия
Приметы на 12 января: что категорически нельзя делать
12 января отмечается День Анисьи зимней (Онисьи желудочницы)