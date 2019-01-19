Имя Иоанна Предтечи знакомо всем верующим православным христианам. 20 января христианский мир отмечает празднество, посвященное памяти этого Святого - Собор Иоанна Предтечи.

Согласно православному календарю, Собор Иоанна Предтечи принято ежегодно отмечать в один и тот же день, в отличие от некоторых других церковных событий, дата которых год от года меняется.

Иоанн Предтеча, или Иоанн Креститель - значимая фигура не только в православном христианстве. Католики также знают и почитают этого Святого.

Слово "Собор" в наименовании праздника означает не сам храм, как можно было бы подумать, а собрание людей, то есть их единство перед лицом Всевышнего в этот знаменательный день. Это слово призвано напоминать, что в такие дни верующие люди в едином порыве собираются в церквях и храмах, благодарят Небеса за помощь, просят о спасении души, а также отдают дань памяти Иоанну Предтече искренними молитвами.

Приметы на 20 января

Туман над водой – к хорошему урожаю хлеба.

Ясный день – к засухе.

Снег и ненастье – к урожаю.

Выпивать в этот день – на весь год сберечь себя от слез и печали. Но при этом старались соблюдать меру. Как гласила старинная поговорка: "Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым".

Если перед застольем выпить немного святой воды – весь год будешь здоровым.

С каждым днем чувствуется приближение весны. День прибывает на куриный шажок.

Несмотря на мясоед, воздержание от скоромной пищи предписывалось по средам и пятницам.

Девушка перед сватовством или свадьбой в этот день непременно должна немножко выпить вина, чтобы семейная жизнь не прошла в слезах.

Мужчина на Иоанна решил посвататься – к удачному исходу дела.

Молодежные посиделки еще не отменялись, но парни и девушки уже приходили на них с работой (шитьем, прядением, починкой инвентаря и т.д.), в то время, как в период Святок вечерами только веселились.

Увидеть в этот день мышь в доме – к прибавлению в семействе.

Если в день Иоанна Предтечи крестить младенца, за его спиной, рядом с ангелом-хранителем будет стоять и сам святой.

Умереть в этот день некрещеным – к глубоким посмертным душевным страданиям.

У парня или девушки в этот день большой аппетит – тоскует любимая(ый).

Умыться на Иоанна – к обману.

Увидеть лебедя или дикого гуся (что большая редкость в январе) – к огромной радости и исполнению желаний.

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