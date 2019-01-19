В Киеве водитель BMW стрелял в прохожего [ Редактировать ]
В Киеве в субботу,19 января, водитель BMW стрелял в прохожего с собакой.
Инцидент произошел возле станции метро "Шулявская".
Отмечается, что мужчина на автомобиле BMW с номерным знаком АА8452ТС из открытого окна выстрелил из пневматического оружия в прохожего, который гулял с собакой. Стрелявший скрылся с места событий, оставив машину.
Ранее сообщали, что в перестрелке наркокартелей погибли десятки человек.
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