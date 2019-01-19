Олег Ляшко після водохрещенского купання привітав українців зі святом [ Редактировать ]
Змив гріхи в Йордані, тобто у хрещенській ополонці, також і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Він також занурився у святу воду. А після купання привітав українців зі світлим святом та побажав здоров'я і благополуччя.
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