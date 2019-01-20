Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП.

Об этом сообщает Daily Mail.

Despite her 97-year-old husband crashing his car yesterday, The Queen has been spotted driving her Range Rover! 👏🏻 pic.twitter.com/q1ep6kg9q5 — Tom Marlow (@TomMarlow_) 19 января 2019 г.

Королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.

Ранее мы писали о том, что Елизавета II шокировала британцев рождественской речью.