Елизавета II нарушила ПДД за рулем Range Rover (фото) [ Редактировать ]
Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП.
Об этом сообщает Daily Mail.
Despite her 97-year-old husband crashing his car yesterday, The Queen has been spotted driving her Range Rover! 👏🏻 pic.twitter.com/q1ep6kg9q5— Tom Marlow (@TomMarlow_) 19 января 2019 г.
Королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.
Ранее мы писали о том, что Елизавета II шокировала британцев рождественской речью.
по теме
Супруг Елизаветы II попал в аварию (фото)
В результате аварии автомобиль 97-летнего герцога перевернулся
Меган Маркл получила престижное звание от Елизаветы II
В начале нового года супруга принца Гарри получила ожидаемый титул от монарха Великобритании
Возле здания суда взорвался автомобиль (фото)
Полиция подозревает, что транспорт мог быть заминирован
В Киеве на Южном мосту произошло масштабное ДТП (фото)
В Киеве произошла авария с участием четырех машин
Доля "Брекзиту": як британці вирішуватимуть урядову кризу?
Європа наразі приділяє Україні уваги менше, ніж могла б. Якби власних проблем не було так багато! От лише одна з них - "Брекзит"