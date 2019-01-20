На Крещение в Средиземном море затонуло судно, много погибших [ Редактировать ]
У побережья Ливии в Средиземном море затонула резиновая лодка, на которой находились мигранты. В результате ЧП погибли 117 человек.
Об этом сообщил представитель Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо, передает Deutsche Welle.
Такую цифру назвали трое спасенных итальянскими военными моряками пассажиров - двое суданцев и один гамбиец. Их доставили на остров Лампедуза.
"Они сказали, что на лодке, отплывшей из Ливии, было 120 человек. Через 10-11 часов она начала терять воздух и тонуть. Люди утонули", - сказал Ди Джакомо.
Poche ore fa a ovest della Libia, in acque internazionali, sono state salvate 47 persone, tra cui 8 minori, dalla ONG #SeaWatch3.— #cartabianca (@Cartabiancarai3) 19 января 2019 г.
Queste le prime foto dei naufraghi scattate dall’inviato di #cartabianca Giuseppe Borello sulla nave che li ha soccorsi.@giusboo @RaiTre pic.twitter.com/8G6QL7MuAz
По словам мигрантов, среди пассажиров были десять женщин, одна из которых беременная, и двое детей.
Терпящее бедствие судно было замечено итальянским военным самолетом. Мигрантам были сброшены спасательные круги. Прибывшее к месту кораблекрушения судно, направленное ливийской службой береговой охраны, координировавшей операцию, не обнаружило никаких следов лодки.
"Глубоко скорбим по поводу трагедии, которая произошла в Средиземноморье со смертью более ста человек, в том числе женщин, мужчин и детей", - цитирует издание послание президента Италии Серхио Маттарелла.
Ранее мы сообщали о пожаре на контейнеровозе в Атлантическом океане.
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