На горнолыжном курорте Куршевель вспыхнул пожар: погибли два человека [ Редактировать ]
Во Франции на популярном горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали, пишет nv.ua.
Четверо пострадавших получили серьезные травмы.
Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj— BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.
Пожар начался в здании, где живут сезонные рабочие. По данным местных СМИ, в здании проживали 60 работников, в том числе и иностранцы. Всего от огня пострадали три здания.
Для тушения пожара были мобилизованы 70 пожарных. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось о пожаре под Запорожьем. Во время него сгорели двое детей, их мать покончила с собой.
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