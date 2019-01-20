Во Франции на популярном горнолыжном курорте Куршевель произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще 14 пострадали, пишет nv.ua.

Четверо пострадавших получили серьезные травмы.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Пожар начался в здании, где живут сезонные рабочие. По данным местных СМИ, в здании проживали 60 работников, в том числе и иностранцы. Всего от огня пострадали три здания.

Для тушения пожара были мобилизованы 70 пожарных. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось о пожаре под Запорожьем. Во время него сгорели двое детей, их мать покончила с собой.