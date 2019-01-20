В Испании двухлетний Юлен во время семейного пикника упал в узкую скважину, глубина которой, предположительно, достигает 100 метров. Рассказываем все, что известно о происшествии и попытках спасти мальчика, пишет nv.ua.

Как произошел несчастный случай

СМИ сообщают, что в воскресенье, 13 января, семья Юлена вместе с друзьями отправились на пикник в горах на ферме их родственника возле городка Тоталан в провинции Малага.

Как пишет El Pais, в тот момент, когда отец мальчика Хосе Роселло готовил паэлью, Юлен внезапно упал в скважину, диаметр которой составляет всего около 25 см. Родственники, на глазах у которых это произошло, говорят, что не успели ничего сделать. Полуторагодовалый двоюродный брат Юлена, с которым он играл перед тем, как упал в скважину, не пострадал.

Издание Express со ссылкой на местные СМИ пишет, что, вероятно, скважину пробурил дядя Юлена, когда искал воду. NBC News сообщает, что скважину пробурили примерно за месяц до инцидента.

По словам экспертов, это стандартная практика, но в случае, если воду не находят, такие скважины должны быть герметично закрыты большими камнями.

Родители Юлена подняли тревогу около 14:00 13 января, и с тех пор малыша пытаются спасти.

Трудности спасательной операции

Спасти Юлена пытаются около ста человек, но задача, с которой столкнулись спасатели, чрезвычайно трудна.

Скважина, в которую упал Юлен, настолько узкая, что взрослому человеку спуститься в нее невозможно. Кроме того, существует опасность обрушения почвы внутри скважины.

В ночь на понедельник, 14 января, спасатели начали использовать всасывающую машину для извлечения из скважины земли и грязи, пишет BBC. С помощью зонда с камерой удалось обнаружить пакет с конфетами и чашку пропавшего мальчика, но на глубине 73 метра камера столкнулась с преградой из земли, и увидеть с помощью нее ребенка так и не удалось. До сих пор нет никаких доказательств, что Юлен жив.

Спасатели пытаются укрепить скважину, чтобы предотвратить обрушение земли в ней, с помощью труб.

Рассматривается два возможных варианта того, как можно было бы добраться до ребенка. Mail.online пишет, что один из вариантов - пробурить более широкое отверстие параллельно с существующей скважиной, которое бы было более глубоким и соединялось бы с первой скважиной U-образным изгибом. Однако спасатели опасаются, что бурение может вызвать обрушение в скважине, в которую упал ребенок.

Второй вариант - выкопать перпендикулярный скважине горизонтальные туннель, по которому взрослый мог бы добраться к месту, где находится Юлен. Представительница правительства в провинции Малага Мария Гамес заявила 16 января, что спасатели пытаются реализовать этот вариант, передает AP.

Доказательства того, что Юлен действительно упал в скважину

Некоторые СМИ ставили под сомнение то, что Юлен действительно упал в скважину и писали, что его стоит искать и в других местах.

А владелец разведочной фирмы в Малаге Франциско Барранкеро заявил испанскому новостному сайту: "Я думаю, что маловероятно, что маленький мальчик там. Почти невозможно. Либо так, либо поиски не проводятся должным образом".

Барранкеро настаивал, что скважина не может быть полностью вертикальной и говорил, что ему удавалось доставать из таких скважин молотки.

"Возможно ли, что ребенок не застрянет и достигнет дна? Я говорю, что это было бы сложно", - утверждал он.

Эти слова вызвали возмущение у бабушки мальчика и его матери. Мать мальчика Вики Гарсия заявила, что Барранкеро "наименее подходящий человек, чтобы говорить об этом".

"Я слышала, как кричал мой сын, и его отец разговаривал с ним, он слышал его и снова кричал, и теперь мы его больше не слышим", - рассказала она.

16 января представительница правительства в провинции Малага Мария Гамес сообщила, что спасатели нашли волосы Юлена в почве, извлеченной из скважины. То, что волосы принадлежат именно ему, подтвердил анализ ДНК.

Вторая беда в семье

СМИ пишут, что родителям Юлена Хосе Роселло и Вики Гарсие меньше 30 лет. Они длительное время жили в Тоталане. На данный момент мама мальчика работает в ресторане быстрого питания, а его отец безработный.

В мае 2017 года умер в возрасте трех лет их старший сын Оливер. Причиной смерти был сердечный приступ, предположительно связанный с пороком сердца.

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