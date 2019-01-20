Хранить мед довольно просто. Этот продукт хорош тем, что долго не портится. Бактерии не размножаются в нем активно, но неправильное хранение может привести к тому, что продукт испортится или потеряет свои ароматические и вкусовые качества, пишет "Сегодня".

При какой температуре хранить мед

"Держите мед при прохладной комнатной температуре" - это главное правило, которое стоит запомнить. Температура, близкая к нулю, разрушает многие витамины и аминокислоты, которые содержатся в меду. А если температура выше 45 градусов по Цельсию, то мед теряет аромат, его цвет меняется, а полезные свойства теряются.

В чем хранить мед

Перелейте мед в емкость в плотно завинчивающейся крышкой, например, в стеклянную банку. Металлическая и пластиковая посуда не подойдет, но если меда слишком много, вы можете взять контейнер из нержавеющей стали.

Где хранить мед

Держите банки с медом в сухом прохладном месте. Помните, что влага - главный враг меда, поэтому всегда храните емкости плотно закрытыми. Кроме этого, банки с медом должны находиться вдали от солнечных лучей. Также не стоит хранить мед рядом с духовкой или плитой.

Можно ли есть засахарившийся мед

Кристаллизация - абсолютно нормальный процесс. Она происходит самопроизвольно в любом меде при условии, что продукт натуральный. Но даже засахарившийся мед можно употреблять без каких-либо последствий для здоровья. Помните, что если вы храните мед в холодильнике, процесс кристаллизации будет проходить быстрее.

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