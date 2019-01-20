Через що американські жінки масово вийшли на вулиці? Як відроджують повагу до транссексуалів в Індії? Та чому чилійці хочуть бути схожими на корейців? Про це та інше - в нашому огляді.

У Швейцарії лавини накрили дві групи лижників. Загинули двоє людей, близько десяти постраждали. Інциденти сталися в кантонах Фрібург і Во. Зима там видалася щедрою на опади - снігові шапки в Альпах сягають семи метрів. Через це влада Швейцарії попереджає про високу небезпеку сходження лавин у кількох районах і закликає любителів зимового відпочинку вибирати безпечні маршрути для катання.

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Десятки тисяч угорців вийшли на протест проти "закону про рабство". Так критики назвали документ, який майже вдвічі збільшує кількість понаднормових годин, які роботодавець може запропонувати співробітникам. В уряді Віктора Орбана впевнені - це на руку самим працівникам. Але угорці такої турботи не оцінили.

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А у США масові жіночі марші зібрала третя річниця президенства Дональда Трампа. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. Багато демонстранток традиційно вдяглися в рожеві в'язані шапочки - немов нагадування про грубі висловлювання лідера країни, які він дозволяв собі на адресу жінок.

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У Ташкенті знайшли великий скарб. Старовинні предмети були заховані у підвалі історичної будівлі в центрі узбецької столиці. Серед них - золотий мікроскоп позаминулого століття, різні монети та золоті зливки, стародруки і документи, які вважали втраченими. Головно - це експонати з колекції Ташкентського палацу князя Романова і речі, які належали жертвам сталінських репресій. Вартість скарбу перевищує мільйон доларів. Знахідки взяли під державну охорону.

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Активістка-трансгендер стала справжньою зіркою індуїстського фестивалю Кумбха-Мела. Колишня учасниця відомого місцевого реаліті-шоу, Лакшмі Нараян Тріпаті - заснувала власний релігійний рух транссексуалів і під час свята благословила своїх послідовників на омовіння у священному місці злиття річок Ганга і Ямуни. В давнину транссексуалам поклонялися як напівбогам, однак жорстокі переслідування з боку англійських колонізаторів породили відразу до цього явища. Та тепер активна позиція Лакшмі дала надію її прихильникам на визнання їхніх прав і нормальне життя в індійському суспільстві.

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Вони підводять очі та стрижуться, як їхні кумири з-за океану. Тисячі молодих чилійців збираються на перший у Латинській Америці K-pop фестиваль. Цей стиль об'єднує корейських поп-виконавців і завойовує світ своєю енергійністю та видовищністю з 2012 року, відколи невгамовний PSY показав свій "ГангнамСтайл". Щоправда, у Сантьяго засновник жанру не приїде, однак прилетять 9 інших популярних гуртів.