Национальный банк вводит международный номер банковского счета IBAN, что дает возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским.

Согласно решению НБУ, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями, пишет издание "Факты".

В результате действующие номера счетов клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

Что такое IBAN?

Аббревиатура обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как международный номер банковского счета. Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов.

Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков - код страны, контрольное число и код банка.

Первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр - код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, - непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

Как будет проходить смена банковских счетов украинцев?

"Введение Национальным банком международного номера банковского счета IBAN будет способствовать модернизации системы электронных платежей НБУ и гармонизирует украинское платежное пространство с европейским", - сообщил в Facebook директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

По его словам, в течение переходного периода с 1 апреля по 31 октября этого года банки выполнят следующие действия:

сформируют новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616;

самостоятельно изменят номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

обеспечат информирование клиентов об изменении счетов, при этом вносить изменения в договоры не требуется;

сообщат в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах клиентов.

Банкир отметил, что в переходный период, с 1 апреля до 31 октября 2019-го, клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер в стандарте IBAN.

Впоследствии применение IBAN станет обязательным для всех клиентов всех украинских банков при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. То есть абсолютно все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN.

Благодаря новой системе оформления станет легче идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает. Это позволит избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах, а также быстрее осуществлять переводы и получать средства.

Среди других преимуществ для клиентов банков использование IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN, для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Напомним, что в Украине отменят все банкноты до 10 гривен.