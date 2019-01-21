В российском городе Магнитогорск рухнула стена дома, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв. Работники фирмы-подрядчика, которая занимается сносом, не собирались сносить крупную часть 7-го подъезда, но удержать ее не удалось, и она рухнула.

Директор компании-подрядчика заверил, что демонтаж был плановым, однако несколько дней назад он уверял репортеров, что конструкция должна устоять, сообщают российские СМИ.

Как рассказывают местные жители, они схватили детей, даже не успели одеться и выбежали на улицу. После страшной трагедии, они прислушиваются, к каждому шороху.

"Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали - простыть лучше, чем погибнуть", - рассказывают жильцы 2-го подъезда дома.

Крен отслаивающейся стены специалисты заметили вовремя и скомандовали полный отход на безопасное расстояние. Пострадавших от очередного обрушения конструкций на текущий момент нет.

Напомним, что в результате взрыва 31 декабря погибли 39 человек.