Спроба номер три. Сьогодні Тереза Мей представить парламенту оновлений план Brexit. Деталі нового документа прем'єрка тримає в таємниці, утім експерти припускають - Мей доведеться суттєво змінити свою позицію, щоб залучити на свій бік лейбористів.

Також відомо, що свої пропозиції та поправки до угоди зможуть вносити члени парламенту.

Голосуватимуть за новий план у палаті Громад наступного тижня - у вівторок 29 січня. Рівно за два місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС