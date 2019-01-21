Brexit: Тереза Мей представить парламенту оновлений план [ Редактировать ]
Спроба номер три. Сьогодні Тереза Мей представить парламенту оновлений план Brexit. Деталі нового документа прем'єрка тримає в таємниці, утім експерти припускають - Мей доведеться суттєво змінити свою позицію, щоб залучити на свій бік лейбористів.
Також відомо, що свої пропозиції та поправки до угоди зможуть вносити члени парламенту.
Голосуватимуть за новий план у палаті Громад наступного тижня - у вівторок 29 січня. Рівно за два місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС
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