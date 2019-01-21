Близько 30 людей постраждали у сутичках із протестувальниками в Афінах, 25 із них - поліцейські. Про це повідомляє Associated Press.

Сімох мітингувальників затримали. Заворушеннями обернулася демонстрація проти зміни назви Македонії. На думку її учасників, будь-яке використання цієї назви є зазіханням на давньогрецьку спадщину. Протестувальники жбурляли у правоохоронців фарбу, каміння та інші предмети. Поліцейські відповіли сльозогінним газом.

За офіційними даними, в акції протесту взяли участь близько 60 тисяч людей.