Росія розмістила "Іскандери" біля кордону України

Росія розмістила ядерні установки поблизу кордону з Україною. Знімки з супутника оприлюднило американське видання Fox News. На них видно, що росіяни розгорнули ракетно-пускові комплекси "Іскандер" у Краснодарі - за чотириста кілометрів від українського кордону