Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по Дамаску [ Редактировать ]
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Про це ізраїльська армія повідомила у Twitter.
Атакували іранські об'єкти - зокрема позиції сил Аль-Кудс. Утім, за інформацією агентства SANA, сирійські комплекси протиповітряної оборони значну частину ізраїльських керованих ракет перехопили.
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