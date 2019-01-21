ФСБ Росії затримала Балуха в окупованому Криму два роки тому

Засідання щодо умовно-дострокового звільнення українського активіста Володимира Балуха відбудеться 25 січня в Керченському міському суді, підконтрольному Кремлеві. Про це повідомила Кримська правозахисна група.

Нагадаю, ФСБ Росії затримала Балуха в окупованому Криму два роки тому. Його звинуватили у зберіганні набоїв і кількох тротилових шашок. Торік у липні Володимира Балуха засудили до 5 років позбавлення волі та 10 тисяч рублів штрафу.

Сторона захисту подала прохання про умовно-дострокове звільнення бранця.