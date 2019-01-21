Минулося без жертв і постраждалих

У Північній Ірландії затримали підозрюваних у скоєнні теракту. У суботу ввечері в місті Лондондеррі поблизу суду вибухнув автомобіль. Минулося без жертв і постраждалих. Затриманих - двоє.

Поліція вважає, що напад організувало екстремістське угруповання "Нова ірландська республіканська армія".