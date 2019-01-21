Теракт у Північній Ірландії: затримали підозрюваних [ Редактировать ]
У Північній Ірландії затримали підозрюваних у скоєнні теракту. У суботу ввечері в місті Лондондеррі поблизу суду вибухнув автомобіль. Минулося без жертв і постраждалих. Затриманих - двоє.
Поліція вважає, що напад організувало екстремістське угруповання "Нова ірландська республіканська армія".
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