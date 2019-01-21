На півночі Малі бойовики, ймовірно пов'язані з терористичним угрупованням "Аль-Каїда", напали на базу миротворчої місії ООН.

Загинули 10 "блакитних шоломів", щонайменше 25 - отримали поранення. Про це у заяві повідомив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

Він закликав владу Малі, а також збройні групи, які підписали мирну угоду, докласти всіх зусиль для пошуку винних і якомога швидше притягти їх до відповідальності.