В Шотландии во время прогулки с собакой 30-летний Скот Брэйдинг стал свидетелем жуткого ДТП. Молодой человек, работаюбщий врачом, бросился на место аварии, чтобы помочь пострадавшим. Мужчина с ужасом обнаружил среди жертв свою 26-летнюю невесту Меган Амброзевич-Блэр, пишет life.ru.

Фото: Facebook

Скот сделал возлюбленной непрямой массаж сердца, но так и не смог ее спасти - Меган умерла до приезда скорой помощи. 57-летний водитель грузовика Майкл Фрил признал себя виновным в смерти девушки.

Он объяснил, что по ошибке свернул на одностороннюю дорогу. До столкновения с машиной Меган он чуть не столкнулся с пятью машинами.

Ранее мы сообщали о том, что в Харьковской области произошло смертельное ДТП.