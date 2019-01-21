Врач оказывая помощь при ДТП обнаружил среди жертв свою невесту [ Редактировать ]
В Шотландии во время прогулки с собакой 30-летний Скот Брэйдинг стал свидетелем жуткого ДТП. Молодой человек, работаюбщий врачом, бросился на место аварии, чтобы помочь пострадавшим. Мужчина с ужасом обнаружил среди жертв свою 26-летнюю невесту Меган Амброзевич-Блэр, пишет life.ru.
Фото: Facebook
Скот сделал возлюбленной непрямой массаж сердца, но так и не смог ее спасти - Меган умерла до приезда скорой помощи. 57-летний водитель грузовика Майкл Фрил признал себя виновным в смерти девушки.
Он объяснил, что по ошибке свернул на одностороннюю дорогу. До столкновения с машиной Меган он чуть не столкнулся с пятью машинами.
Ранее мы сообщали о том, что в Харьковской области произошло смертельное ДТП.
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