Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представит в понедельник в парламенте альтернативный план выхода своей страны из Европейского союза. Она попытается объяснить депутатам, какие шаги намерено предпринять правительство, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика, в котором они продолжают пребывать всего за два с небольшим месяца до даты официального "развода", сообщает ТАСС.

Поводом для этого шага стало состоявшееся на прошлой неделе в Палате общин голосование, во время которого парламентарии отвергли соглашение по условиям Brexit, которое Мэй заключила с властями в Брюсселе, после чего Соединенное Королевство столкнулось с реальной перспективой выхода из ЕС по жесткому сценарию.

Что будет представлять "план Б" пока остается загадкой, однако пресса уже распространила ряд предположений.

По информации The Sunday Times, что правительство может пойти на заключение отдельного двустороннего соглашения между Великобританией и Ирландией, на основе которого можно было бы решить проблему будущего пограничного режима с Северной Ирландией. Однако, телеканала Sky News со ссылкой на источники утверждает, что официальный Дублин отверг такую возможность, поскольку "нет надежды", что подобное соглашение сможет помочь исключить из соглашения между Лондоном и Брюсселем пункт о так называемом бэкстопе - режиме пребывания Ольстера в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Ранее мы сообщали о том, что план Терезы Мэй по Brexit провалился.