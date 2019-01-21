У Японії помер найстаріший чоловік у світі [ Редактировать ]
У Японії помер Масадзо Нонака - найстаріший чоловік у світі. Йому було 113 років та 179 днів. Нонака народився 25 липня 1905 року.
Він виховав п'ятьох дітей, двоє з яких живі досі. Останні роки життя чоловік провів зі своїми онуками на острові Хоккайдо.
Відтепер, після смерті Нонака - титул найстарішого чоловіка перейшов до Густава Гернета з Німеччини. Він трохи менше, ніж на 3 місяці, молодший за японця.
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