Він виховав п'ятьох дітей, двоє з яких живі досі

У Японії помер Масадзо Нонака - найстаріший чоловік у світі. Йому було 113 років та 179 днів. Нонака народився 25 липня 1905 року.

Він виховав п'ятьох дітей, двоє з яких живі досі. Останні роки життя чоловік провів зі своїми онуками на острові Хоккайдо.

Відтепер, після смерті Нонака - титул найстарішого чоловіка перейшов до Густава Гернета з Німеччини. Він трохи менше, ніж на 3 місяці, молодший за японця.