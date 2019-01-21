Спритність рук і трішки дива. У баварській комуні працює справжня "Академія магії". Заснував її колишній іллюзіоніст. Хто і для чого отримує дипломи незвичайного навчального закладу - знає Ольга Жидецька.

У невеликій кімнаті Магічної академії в передмісті Мюнхена, комуни Пуллах, зібралися захоплені студенти. Головний чарівник показує майстер-клас - купюри на 50 євро палають у його гаманці. Абракадабра! - і вони цілісінькі. Легко, невимушено і дивовижно. Такого не навчать в інтернеті, - запевняє іллюзіоніст.

"Навчати магії - це не просто зібрати кілька кумедних витівок і показати їх. Це розвиток власної особистості, шліфування манери подання, мовлення та рухів", - говорить Гарольд Войт, керівник Магічної академії Пуллаха.

Серед студентів Магічної академії і підприємці, і топ-менеджери, і пенсіонери, і студенти. А найстаршим був 80-річний священик з місцевого монастиря. Мета у всіх різна, хтось прагне навчитися дивувати і утримувати інтерес аудиторії, а хтось просто розважати онуків.

"Мені хотілося вигадати щось зовсім інакше, щоб це не було ані спорт, ані ремесло. Але щоб це можна було зробити власноруч і привернути увагу людей", - говорить Марко Гарбор, підприємець.

"Можливо, ми просто хочемо мріяти, а може, навпаки - занадто раціональні", - говорить Маріанна Гофман, менеджер в ІТ-індустрії.

Керівник академії переконаний - набуті тут навички допоможуть і в романтичному флірті, і під час підписання серйозних ділових угод. Заклад - єдиний в Німеччині, де видають офіційний сертифікат про закінчене магічне навчання. Хоча в країні наразі - бум захоплення візуальними іллюзіями і всілякими фокусами. На останньому ж чемпіонаті світу в Південній Кореї двоє молодих німецьких магів посіли перше та друге місце.