На Рівненщині жінка народила дев'ятнадцяту дитину [ Редактировать ]
19 пологів та 28 років декрету. Це історія 44-річної Світлани Ковалевич із села Глинне на Рівненщині. Дев'ятнадцяту дитину жінка народила напередодні Водохреща. Як минули пологи та як почуваються мама і немовля - розкаже Сніжана Сидорук.
"Такий вже до місяця похожий. Такий повний вже, товстунчик".
44-річна Світлана Ковалевич не може натішитися своїм новонародженим синочком. Вага хлопчика - майже чотири кілограми, зріст - 62 сантиметри. Справжній богатир.
"Назвали Назарчик. Вже був в животі три місяці, два точно вже всі його Назарчиком. Ждали того Назарчика, не могли дождатися", - розповідає Світлана Ковалевич, багатодітна мати.
Назар - дев'ятнадцята дитина в родині. За кілька днів Світлана святкуватиме свій 45 день народження.
"Назарчик народився здоровий. Назарчик народився доношений", - говорить Людмила Коцюрубська, завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням райлікарні Рокитного.
Поряд зі Світланою 5-річний Женя та трирічна Неля. Діти з батьком приїхали до мами. Голові родини саме на Водохреще виповнилося 49 років. Тож, у сім'ї Ковалевичів жартують: Назарчик - то подарунок татові на день народження.
"А так молився, щоб Бог дав, щоб все добре було. Родила, то я вже трошки прослєзився від радості", - говорить Петро Ковалевич, багатодітний батько.
У Ковалевичів, окрім Назара, ще одинадцять доньок та сім синів. Петро та Світлана Ковалевичі - не лише щасливі батьки. Вони ще й дідусь та бабуся. Мають уже 13 онуків, чекають на чотирнадцятого. Тож, глава сімейства, увесь час у пошуках підробітку.
"Канєшно все на моїх плечах. Ну трохи помагають діти. Вже таке, вже можуть помагати. Сезонні роботи - чєрніка, клюква. На Білорусію їжджу", - говорить Петро Ковалевич, багатодітний батько.
Для Рокитнівського району така кількість дітей не дивина. Загалом на Рівненщині проживає майже 25 тисяч багатодітних родин. Це - майже 67 тисяч маленьких українців. Поліські жінки переконують: скільки Бог дасть, стільки й народжуватимуть.
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