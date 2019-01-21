У американской актрисы Анджелины Джоли возникли новые проблемы с собственными детьми. Стало известно, что в жизнь воплощается худший кошмар артистки: Джоли покидают двое из шести ее детей. Издание Radar Online со ссылкой на инсайдер сообщает, что старший приемный сын актрисы, 17-летний Мэддокс, выразил желание обзавестись собственным жильем и начать самостоятельную жизнь, хотя формально еще не является совершеннолетним. Мэддокс уже присматривает себе квартиру в Лос-Анджелесе.

Джоли пока морально не готова выпустить его из-под своего крыла, но, похоже, звездной маме придется смириться с решением сына и дать свое официальное согласие. Причем, по некоторым данным, Мэддокс отправится учиться в Азию - возможно, в одно из заведений Южной Кореи. Это также не слишком радует приемного отца Мэддокса, так как Питт рассчитывал помириться с сыном, а теперь восстановить отношения будет уже практически невозможно.

Еще большим ударом для Анджелины стало решение ее биологического первенца - 12-летней дочери Шайло. Издание Woman's Day сообщило, что девочка (считающая себя мальчиком и называющая себя Джоном или Шаксом) переехала к своему отцу Брэду и теперь живет в его лос-анджелесском особняке. Шайло переживала развод родителей и разлуку с папой больше, чем все прочие дети. И с радостью воспользовалась тем, что Брэд предоставили больше прав при общении с детьми - в частности, теперь они могут оставаться у него ночевать. Девочка согласна вернуться к матери лишь на условиях, что та протянет Брэду оливковую ветвь мира и приложит больше усилий для того, чтобы он снова стал частью жизни своих детей.

Ранее мы сообщали о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт поделили опеку над детьми.