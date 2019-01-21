Анатолий Гриценко для успеха в президентской гонке должен убедить избирателей, что он сам верит в свою победу и имеет для нее силы. Но политику удобнее во втором политическом эшелоне - к игроку "первого плана" Гриценко расти, похоже, не собирается. Основным кандидатом в президенты от демократических сил, которые позиционируют себя отличными от нынешней власти, Гриценко стать не удалось. Соратники по демократическому лагерю просто используют Гриценко, рассчитывая на рейтингах лидера "Громадянської позиції" попасть в следующий состав Верховной Рады. Да и сам Гриценко больше работает на будущие парламентские выборы, - об этом пишет журналист "Радио Свобода" Дмитрий Баркар в статье "Эксперты оценили шансы Гриценко на президентских выборах".

Рейтинги лидера партии "Громадянська позиція" довольно высокие, но, чтобы действительно выйти из игры победителем, ему следует задуматься над эффективностью своей предвыборной кампании и нивелировать любые возможные сомнения избирателей в своей способности быть лидером. Так эксперты оценивают работу команды Анатолия Гриценко и его перспективы в грядущих президентских выборах.

"Гриценко остается в гонках "актером второго плана" - всего 2 процента опрошенных респондентов верят в его победу. Поэтому, сегодняшние сторонники, в конце концов, могут проголосовать за другого кандидата, которого сочтут тем, кто имеет больше шансов выиграть выборы... Перспективы объединения Гриценко и Садового тоже довольно сомнительные, потому что у них разные видения ситуации и собственные амбиции. Они не могут между собой договориться, поэтому вполне возможен проигрыш кандидатов из этой ниши...", - такие предположения в беседе с Радио Свобода делает политтехнолог Александр Муленко.

"Анатолий Гриценко желает стать центральной фигурой объединения "демократической оппозиции", но полного объединения в этом политическом лагере уже не будет. Садовый зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах ... он борется за свою политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах. А, Гриценко надо думать не только об объединении с потенциальными союзниками - у него большие проблемы с эффективностью избирательной кампании", - считает политолог Владимир Фесенко.

О желании Анатолия Гриценко казаться основным кандидатом от демократических сил говорит состав участников и гостей съезда партии "Громадянська позиція". Среди гостей были народные депутаты из межфракционного объединения "Еврооптимисты", в частности, Мустафа Найем. В начале неофициальной избирательной кампании были заявления о присоединении к команде Гриценко Виктора Чумака с движением "Хвиля", Николая Томенко с "Рідною країною", Николая Катеринчука с "Европейской партией" и Николая Фирсова с "Альтернативой".

Но соратники Анатолия Гриценко его попросту использовали, предполагает Александр Муленко. И депутаты "Еврооптимисты", и лидеры небольших партий, которые заявляют о поддержке Гриценко, сами могут не верить в его победу на президентских выборах. Они скорее рассчитывают и работают на то, чтобы на рейтингах лидера "Громадянської позиції" попасть в следующий состав Верховной Рады, считает политтехнолог. Зато по мнению Владимира Фесенко, все проще, цель самого Анатолия Гриценко совпадает с целями соратников, и они вместе работают именно на парламентскую перспективу.