В ПАСЕ состоятся срочные дебаты о ситуации в Азовском море [ Редактировать ]
Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на странице в Facebook.
"Срочные дебаты в ПАСЕ с резолюцией по ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге", - говорится в сообщении.
Отметим, во время дебатов должна быть принята резолюция о последствиях открытой российской агрессии против Украины. Документ резолюции будет иметь название "Рост напряженности вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".
Ранее мы сообщали о том, что в ПАСЕ смягчили санкции против России.
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