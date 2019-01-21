Оборона Донецького аеропорту: історія з перших вуст [ Редактировать ]
Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Історія героїчної оборони Донецького летовища з перших вуст - в сюжеті Іванни Ілліної.
242 - ця цифра увійшла в історію, як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій - один з таких. На летовище приїхав у листопаді 14 з 90 окремим батальйоном. Каже: напруга на той момент зростала.
"Отдыха не было, перемирья не было, это сдача старого терминала, это вымпел. Было такое, что на коленях ползали, чтобы сходить в туалет. Там даже и не елось, если честно, потому что не знаешь вернешься ты или не вернешься", - розповідає Сергій Білошицький, ветеран АТО, командир 1 роти 2 взводу.
У грудні 14 старий термінал було майже зруйновано. А в січні впала диспетчерська вежа, підконтрольна бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту - контролював ворог.
"На первом этаже было 5 постов, затем в оранжевом зале. Там стояло уже более тяжелое вооружение: крупнокалиберные пулеметы стояли. Там было 25 поста и был секрет. Они понимали, что нас они оттуда просто не выбьют они решились на то, что было 2 взрыва", - говорить Сергій Білошицький, ветеран АТО.
20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту.
"Именно в подрыв терминала выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение "Альфа", которое пришло, я лично с разговаривал в штабе и говорю "вот молодцы, вы приехали, поможете нам", а он говорит "мы туда не пойдем, там ваши люди вы и идите"", - говорить Сергій Білошицький, ветеран АТО.
Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати "своїх". Під час одного із завдань, поранення дістав і сам командир.
"Была контузия, это при выходе, когда именно мы атаковали бронегруппой Донецкий аэропорт. При обходе попал сначала под "грады", потом под минометный обстрел. Со взвода именно 28 человек , именно с моего взвода у нас есть 4 погибших - это Игорь Броневицкий - герой Украины, которого "Моторолла" застрелил. Это также Евгений Яцина. Он в аэропорту погиб, даже его надпись есть "Мирного неба нам"".
У запеклих боях за Донецький аеропорт загинула сотня бійців. Тіла кількох із них - не знайшли й досі.
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