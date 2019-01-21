У школах і дитсадку оголосили карантин

Уже 40 дітей захворіли на кір у селі Шевченкове на Одещині. Ще в десятьох - цю недугу підозрюють, - про це повідомили у Кілійській об'єднаній громаді.

У школах і дитсадку сьогодні оголосили карантин.

Нагадаю, від початку року в Україні на кір занедужали вже понад 5 тисяч людей, двоє померли. Торік хвороба забрала 16 життів.