Кір в Україні: на Одещині захворіли 40 дітей [ Редактировать ]
Уже 40 дітей захворіли на кір у селі Шевченкове на Одещині. Ще в десятьох - цю недугу підозрюють, - про це повідомили у Кілійській об'єднаній громаді.
У школах і дитсадку сьогодні оголосили карантин.
Нагадаю, від початку року в Україні на кір занедужали вже понад 5 тисяч людей, двоє померли. Торік хвороба забрала 16 життів.
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