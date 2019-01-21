Как манипулировать людьми: топ-5 советов [ Редактировать ]
Есть люди, которые одним только взглядом или словом способны добиваться желаемого от окружающих. Как манипулировать людьми, чтобы получить нужные вам результаты, и при этом не поддаться чужому влиянию, читайте в нашей статье, пишет "Сегодня".
Как манипулировать людьми взглядом
Научитесь смотреть по-особенному, пристально и проникновенно, как бы сквозь собеседника, заглядывая ему в душу. Такой прием позволит вам стать хозяином положения, заставляя вашего оппонента на подсознательном уровне признавать в вас сильного противника, не выдерживать вашего взгляда и отводить глаза. Этим вы дадите понять, что решения принимаете вы, и последнее слово будет за вами.
Как манипулировать людьми паузой
Часто люди во время активной дискуссии пытаются что-то требовать, рассчитывая на сильный энергетический посыл своего требования. Они думают, что под воздействием их эмоций вы уступите, остерегаясь конфликта. Важно в такие моменты разговора не поддаться на выпады оппонента и не принимать правила его игры, пытаясь возражать, это лишь распалит его.
Держите паузу. При этом дружелюбно кивайте головой, давая понять, что вы слышите его и даете ему выговориться. Ощущая вашу поддержку, человек перестанет горячиться и будет говорить спокойнее. Конфликт будет исчерпан, и не исключено, что ваш оппонент начнет извиняться за свою изначальную несдержанность.
Как манипулировать людьми: учитесь отказывать
Не хотите, чтобы на вас ездили и пользовались вашей добротой и безотказностью? Учитесь говорить слово "нет". Во многих ситуациях такое умение может вам очень пригодиться, чтобы уйти от давления и вымогательства со стороны манипуляторов, особенно, если вы – человек мягкий, уступчивый и боитесь кому-то отказать в ущерб себе. Начните с более мягкого варианта: "не думаю", "не получится", "не смогу". Важно ощутить саму возможность отказа, а затем поиграть на языке словами. Но в конечном итоге вы должны прийти к варианту твердого "нет", при этом не объясняя свой отказ и не оправдываясь в своем решении перед другими.
Как манипулировать людьми жалостью
Имейте в виду, что многие неудачники любят, когда их жалеют и подсознательно тянутся к тем людям, кому они могут поплакаться в жилетку.
Поэтому, когда вы жалеете человека-неудачника, который по своей природе является слабым и неуверенным в себе, он впоследствии может стать вашим верным союзником во многих вопросах. Даже если он в них и не компетентен.
Как манипулировать людьми: позиция без доказательств
В спорах и дискуссиях доказательство собственной правоты может сыграть с вами отрицательную роль. Если вы уверены в своей правоте, значит, она не требует доказательств, она передается другим людям на уровне ощущений. Вы уверены в себе, и люди это чувствуют и соглашаются с вами. Но когда вы начинаете доказывать кому-то очевидные для вас вещи, вы как будто даете согласие на право усомниться в них. И тогда ваш оппонент может выдвинуть свои опровержения вашим аргументам. Соглашаясь спорить с ним, вы по крупицам можете потерять свои позиции.
Ранее мы писали, как общество влияет на человека.
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