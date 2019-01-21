Європа спостерігала за "кривавим супермісяцем" [ Редактировать ]
Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки й Америки мали змогу спостерігати космічний феномен: "кривавий супермісяць". Українці могли бачити його близько сьомої ранку.
Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок - промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення.
Явище - справді унікальне. Востаннє таке затемнення спостерігали торік. Наступна нагода випаде аж 2037 року.
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