Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки й Америки мали змогу спостерігати космічний феномен: "кривавий супермісяць". Українці могли бачити його близько сьомої ранку.

Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок - промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення.

Явище - справді унікальне. Востаннє таке затемнення спостерігали торік. Наступна нагода випаде аж 2037 року.