Скончался гитарист Элвиса Пресли [ Редактировать ]
Сессионный гитарист Реджи Янг, записывавший песни с Элвисом Пресли и кантри-исполнителями, скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Янг умер в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси.
Гитарист начал свою карьеру в Мемфисе, где работал с продюсером Чипсом Моманом и выступал на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo в 1964 году. В мемфисской студии Момана он записал гитарные партии для песен Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и Элвиса Пресли - с последним он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.
В 1970-х Янг переехал в Нэшвилл. Когда там сформировалась супергруппа из кантри-музыкантов Вилли Нельсона, Уэйлона Дженнингса, Джонни Кэша и Криса Кристоферсона, он играл гитарные партии на их первых выпущенных песнях, а также отправился с ними в тур.
Его первый собственный сборник хитов разных лет должен был выйти в конце января.
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